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ЧС-2022: повний графік матчів 1/2 фіналу Мундіалю

Фото: Збірна Хорватії втретє за чверть століття гратиме у півфіналі (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорців

Півфінальна програма Кубка світу в Катарі розпочнеться у вівторок інтерконтинентальним матчем представників Південної Америки та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

До півфінальної стадії пробилися обидва фіналісти попереднього чемпіонату світу. Волею жеребу вони опинилися у різних частинах сітки та можуть організувати рімейк вирішального матчу російського Мундіалю.

На 13 грудня запланований поєдинок в Лусаїлі. Збірна Аргентини після Австралії та Нідерландів намагатиметься вибити ще й національну команду Хорватії. Старт зустрічі о 21:00 за київським часом.

Натомість 14 грудня збірна Франції зустрінеться з головною сенсацією ЧС-2022 – національною командою Марокко. Матч відбудеться в Ель-Хаурі. Стартовий свисток теж пролунає о 21:00.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022:

  • Аргентина – Хорватія, 13 грудня, 21:00
  • Франція – Марокко, 14 грудня, 21:00

До слова, раніше Аргентина перемогла збірну Нідерландів у серії пенальті після результативної нічиєї в основний час.

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