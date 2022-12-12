ЧС-2022: повний графік матчів 1/2 фіналу Мундіалю

До півфінальної стадії пробилися обидва фіналісти попереднього чемпіонату світу. Волею жеребу вони опинилися у різних частинах сітки та можуть організувати рімейк вирішального матчу російського Мундіалю.

На 13 грудня запланований поєдинок в Лусаїлі. Збірна Аргентини після Австралії та Нідерландів намагатиметься вибити ще й національну команду Хорватії. Старт зустрічі о 21:00 за київським часом.

Натомість 14 грудня збірна Франції зустрінеться з головною сенсацією ЧС-2022 – національною командою Марокко. Матч відбудеться в Ель-Хаурі. Стартовий свисток теж пролунає о 21:00.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022: