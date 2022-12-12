ЧС-2022: повний графік матчів 1/2 фіналу Мундіалю

Півфінальна програма Кубка світу в Катарі розпочнеться у вівторок інтерконтинентальним матчем представників Південної Америки та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
До півфінальної стадії пробилися обидва фіналісти попереднього чемпіонату світу. Волею жеребу вони опинилися у різних частинах сітки та можуть організувати рімейк вирішального матчу російського Мундіалю.
На 13 грудня запланований поєдинок в Лусаїлі. Збірна Аргентини після Австралії та Нідерландів намагатиметься вибити ще й національну команду Хорватії. Старт зустрічі о 21:00 за київським часом.
Натомість 14 грудня збірна Франції зустрінеться з головною сенсацією ЧС-2022 – національною командою Марокко. Матч відбудеться в Ель-Хаурі. Стартовий свисток теж пролунає о 21:00.
"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.
Перелік матчів 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022:
До слова, раніше Аргентина перемогла збірну Нідерландів у серії пенальті після результативної нічиєї в основний час.
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