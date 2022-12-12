ЧМ-2022: полный график матчей 1/2 финала Мундиаля

Полуфинальная программа Кубка мира в Катаре начнется во вторник интерконтинентальным матчем представителей Южной Америки и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
В полуфинальную стадию пробились оба финалиста предыдущего чемпионата мира. Волей жребия они оказались в разных частях сетки и могут организовать римейк решающего матча российского Мундиаля.
На 13 декабря запланирован поединок в Лусаиле. Сборная Аргентины после Австралии и Нидерландов постарается выбить еще и национальную команду Хорватии. Старт встречи в 21:00 по киевскому времени.
14 декабря сборная Франции встретится с главной сенсацией ЧМ-2022 – национальной командой Марокко. Матч состоится в Эль-Хауре. Стартовый свисток тоже прозвучит в 21:00.
"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.
Список матчей 1/2 финала чемпионата мира-2022:
К слову, ранее Аргентина победила сборную Нидерландов в серии пенальти после результативной ничьей в основное время.
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