ЧС-2022: Португалія, Гана, Уругвай та Південна Корея – прев'ю групи H Мундіалю

ЧС-2022, Група H. Розклад матчів

Уругвай – Південна Корея – 24 листопада, 15:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)

Португалія – Гана – 24 листопада, 18:00 ("Істад 974", Доха)

Південна Корея – Гана – 28 листопада, 15:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)

Португалія – Уругвай – 28 листопада, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)

Гана – Уругвай – 2 грудня, 17:00 ("Ель-Джануб", Вакра)

Південна Корея – Португалія – 2 грудня, 17:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)

Португалія

Рейтинг ФІФА: 9-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: "бронза" (1966)

Головний тренер: Фернанду Сантуш

Капітан: Кріштіану Роналду

Провідний гравець: Бернарду Сілва

Вочевидь, Кріштіану Роналду приїхав на останній для себе Мундіаль. Володарю цілого музею індивідуальних і командних призів до повної колекції бракує титулу чемпіона світу. І зірковий форвард разом із керманичем збірної Фернанду Сантушем готовий віддати все, щоб привезти до Лісабона, а потім і на рідну Мадейру, Кубок світу.

Підбір виконавців у збірній Португалії, мабуть, найсильніший із часів "золотого покоління" початку 2000-х. І саме Роналду – зв'язковий між цими двома епохами. Критики наполягають, що фігура 5-разового володаря "Золотого м'яча" гальмує вихід збірної на новий рівень. Але він все ще здатен робити різницю.

Роналду відведена роль центрфорварда в улюбленій схемі Сантуша 4-3-3. Ліворуч в атаці, найімовірніше, гратиме Рафаель Леау з "Мілана", а от позиція правого вінгера залишається вакантною з кількома претендентами. Мозок цієї команди розташований у середній лінії. Бернарду Сілва стараннями Гвардіоли трансформувався з конвеєрного вінгера в модерного плеймейкера.

Фантастичний вибір і в лінії оборони. Фактично на всі чотири позиції є рівноцінні виконавці. Праворуч можуть зіграти Канселу та Далот, ліворуч – Геррейру та Мендеш, а в центрі за спинами Пепе, Данілу та Діаша з'явився 19-річний вундеркінд "Бенфіки" Антоніу Сілва. Перемога в групі – завдання мінімум.

Гана

Рейтинг ФІФА: 61-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (2010)

Головний тренер: Отто Аддо

Капітан: Андре Аю

Провідний гравець: Іньякі Вільямс

"Блек Старз" повернулися на Мундіаль після невиходу на ЧС-2018. Утаємничені в перипетії місцевого футболу оглядачі співають оди новій генерації зірочок із берегів Гвінейської затоки. За союз поколінь тут свій відповідальний – керманич команди Отто Аддо, який запам'ятався виступами в дортмундській "Боруссії".

Як тренер він ще не надто знайомий широкому загалу. Проте, трудовий шлях 47-річного фахівця виглядає цікаво. Розпочав із ролі асистента в "Ганновері" U-19, був шефом скаутської служби збірної Гани, став помічником Едіна Терзіча в "Боруссії" Д. Керування збірною – перехід на новий рівень, але заслужений.

Аддо очолив Гану перед вирішальними матчами за путівку в Катар проти нігерійців. Використав гнучку схему, що переходила від 4-3-3 до 4-2-3-1. Вирішальна роль у тих матчах належала трійці в центрі поля в складі Баби, Партея і Кудуса – завзятість в обороні та винахідливість в атаці.

Тепер же ростер національної команди став ще ширшим. Шанс проявити себе матиме Іньякі Вільямс. Уродженець Країни Басків вирішив виступати за збірну батьків, які колись у пошуках кращої долі пішки перейшли Сахару та опинилися на Піренеях. Рекордсмен за кількістю матчів поспіль у Ла Лізі може стати головною зброєю команди на Мундіалі.

Уругвай

Рейтинг ФІФА: 14-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1930, 1950)

Головний тренер: Дієго Алонсо

Капітан: Дієго Годін

Провідний гравець: Федеріко Вальверде

Свої проводи ветеранів будуть і в складі "селесте". Катарський Мундіаль, найімовірніше, буде останнім для цілої плеяди зірок Уругваю – Муслери, Годіна (по 36 років), Касереса, Суареса та Кавані (по 35). Усі вони ще торували шлях у півфінал ЧС-2010 із неймовірним El Maestro Оскаром Табаресом на чолі.

Та епоха легендарного тренера закінчилася. Торік його замінив 47-річний Дієго Алонсо та вивів латиноамериканців на чемпіонат світу з третього місця в кваліфікації, хоча на старті відбору Уругвай плентався за межами топ-5. Новий керманич став тим ковтком свіжого повітря, якого так бракувало збірній.

Алонсо на чолі національної команди вдосталь поекспериментував зі схемами. У цьогорічних спарингах Уругвай встиг використати формації 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3 і навіть 3-5-2. При виборі тактичної побудови на ЧС-2022 тренерський штаб, вочевидь, відштовхуватиметься від суперника та ігрової форми форвардів.

Попри солідний вік, Едінсон Кавані та Луїс Суарес провели результативні півроку, тож Дарвін Нуньєс не буде гарантованим першим варіантом в атаці уругвайців. Головна ж надія "селесте" гратиме трохи глибше. Феде Вальверде не тільки додав у кількості голів та асистів у сезоні 2022/23, але й замахнувся на роль нового лідера мадридського "Реала".

Південна Корея

Рейтинг ФІФА: 28-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: півфінал (2002)

Головний тренер: Паулу Бенту

Капітан: Сон Хин Мін

Провідний гравець: Кім Мін Дже

"Азійські тигри" тишком-нишком пробралися на ювілейний, десятий поспіль Мундіаль. Найбільшим досягненням корейців залишається півфінал домашнього ЧС-2002, коли не без допомоги скандального суддівства збірна почергово вибила Іспанію та Італію, але непідкореною вершиною залишився Бундестім.

На форумі в Росії чотири роки тому збірна Кореї хоч і не вийшла в плей-офф, але помстилася німцям. "Азійські тигри" здолали команду Йоахіма Льова в останньому матчі групи та потягнули чинних на той час чемпіонів із собою на дно. Цьогоріч корейці спробують повторити бодай цей фокус.

Улюбленою схемою керманича збірної Паулу Бенту стали 4-1-3-2. Ця формація спеціально підлаштована під головний актив команди – зірку АПЛ Сон Хин Міна. Під керівництвом португальського тренера він забив 12 м'ячів і віддав 9 асистів (34 матчі) та підтвердив правильність побудови.

Та мода невблаганна. У нещодавньому спарингу проти Ісландії Бенту несподівано виставив формацію 3-4-3. Щоправда і Сон у тому матчі на полі не з'явився. Тим не менше, туману в очі суперникам по групі тренерський штаб Південної Кореї запустити зумів. Тепер Уругвай ламатиме голову над потенційною схемою "Азійських тигрів" у стартовому турі.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи H

Після жеребкування у восьмому за ліком квартеті Мундіалю оформився дует фаворитів. Португальці та уругвайці зобов'язані долати груповий етап, незважаючи на відчайдушний чи не надто спротив суперників. Хоча і Гана, і Південна Корея можуть здивувати.

Для андердогів групи вирішальне значення матиме перший матч. Поразки обох збірних перетворять очний поєдинок у 2-му турі в бій за життя. А такий розвиток подій цілком вірогідно лише сприятиме реалізації збірними Португалії та Уругваю своєї першої важливої місії на ЧС-2022.