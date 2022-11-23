ЧМ-2022: Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея – превью группы H Мундиаля

Национальные команды Португалии, Ганы, Уругвая и Республики Корея поведут борьбу за две путевки в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

ЧМ-2022, Группа H. Расписание матчей

Уругвай – Южная Корея – 24 ноября, 15:00 ("Эдьюкейшн Сити", Эр-Райян)

Португалия – Гана – 24 ноября, 18:00 ("Истад 974", Доха)

Южная Корея – Гана – 28 ноября, 15:00 ("Эдьюкейшн Сити", Эр-Райян)

Португалия – Уругвай – 28 ноября, 21:00 ("Лусаил Айконик", Лусаил)

Гана – Уругвай – 2 декабря, 17:00 ("Эль-Джануб", Вакра)

Южная Корея – Португалия – 2 декабря, 17:00 ("Эдьюкейшн Сити", Эр-Райян)

Португалия

Рейтинг ФИФА: 9-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: "бронза" (1966)

Главный тренер: Фернанду Сантуш

Капитан: Криштиану Роналду

Ведущий игрок: Бернарду Силва

Очевидно, Криштиану Роналду приехал на последний для себя Мундиаль. Обладателю целого музея индивидуальных и командных призов для полной коллекции не хватает титула чемпиона мира. И звездный форвард вместе с наставником сборной Фернанду Сантушем готов отдать все, чтобы привезти в Лиссабон, а затем и на родную Мадейру, Кубок мира.

Подбор исполнителей у сборной Португалии, пожалуй, сильнейший со времен "золотого поколения" начала 2000-х. И именно Роналду – связной между этими двумя эпохами. Критики настаивают, что фигура 5-кратного обладателя "Золотого мяча" тормозит выход сборной на новый уровень. Но он все еще способен делать разницу.

Роналду отведена роль центрфорварда в любимой схеме Сантуша 4-3-3. Слева в атаке, вероятнее всего, сыграет Рафаэль Леау из "Милана", а вот позиция правого вингера остается вакантной с несколькими претендентами. Мозг этой команды расположен в средней линии. Бернарду Силву стараниями Гвардиолы трансформировался из конвейерного вингера в модерного плеймейкера.

Фантастический выбор и в линии обороны. Фактически на все четыре позиции есть равноценные исполнители. Справа могут сыграть Канселу и Далот, слева – Геррейру и Мендеш, а в центре за спинами Пепе, Данилу и Диаша появился 19-летний вундеркинд "Бенфики" Антониу Силва. Победа в группе – задача минимум.

Гана

Рейтинг ФИФА: 61-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертьфинал (2010)

Главный тренер: Отто Аддо

Капитан: Андре Айю

Ведущий игрок: Иньяки Уильямс

"Блэк Старз" вернулись на Мундиаль после невыхода на ЧМ-2018. Посвященные в перипетии местного футбола обозреватели поют оды новой генерации звездочек с берегов Гвинейского залива. За союз поколений здесь свой ответственный – наставник команды Отто Аддо, запомнившийся выступлениями в дортмундской "Боруссии".

Как тренер он еще не слишком знаком широкой общественности. Однако трудовой путь 47-летнего специалиста выглядит интересно. Начал с роли ассистента в "Ганновере" U-19, был шефом скаутской службы сборной Ганы, стал помощником Эдина Терзича в "Боруссии" Д. Управление сборной – переход на новый уровень, но заслуженный.

Аддо возглавил Гану перед решающими матчами за путевку в Катар против нигерийцев. Использовал гибкую схему, переходящую от 4-3-3 к 4-2-3-1. Решающая роль в этих матчах принадлежала троице в центре поля в составе Бабы, Партея и Кудуса – упорство в обороне и изобретательность в атаке.

Теперь же ростер национальной команды стал еще шире. Шанс проявить себя будет у Иньяки Уильямса. Уроженец Страны Басков решил выступать за сборную родителей, которые когда-то в поисках лучшей судьбы пешком перешли Сахару и оказались на Пиренеях. Рекордсмен по количеству матчей в Ла Лиге подряд может стать главным оружием команды на Мундиале.

Уругвай

Рейтинг ФИФА: 14-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион (1930, 1950)

Главный тренер: Диего Алонсо

Капитан: Диего Годин

Ведущий игрок: Федерико Вальверде

Свои проводы ветеранов будут и в составе "селесте". Катарский мундиаль, вероятнее всего, будет последним для целой плеяды звезд Уругвая – Муслеры, Година (по 36 лет), Касереса, Суареса и Кавани (по 35). Все они еще бились в полуфинале ЧМ-2010 с невероятным El Maestro Оскаром Табаресом во главе.

Но эпоха легендарного тренера закончилась. В прошлом году его заменил 47-летний Диего Алонсо и вывел латиноамериканцев на чемпионат мира с третьего места в квалификации, хотя на старте отбора Уругвай плелся за пределами топ-5. Новый наставник стал тем глотком свежего воздуха, которого так не хватало сборной.

Алонсо во главе национальной команды достаточно поэкспериментировал со схемами. В спаррингах этого года Уругвай успел использовать формации 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3 и даже 3-5-2. При выборе тактического построения на ЧМ-2022 тренерский штаб, очевидно, будет отталкиваться от соперника и игровой формы форвардов.

Несмотря на солидный возраст, Эдинсон Кавани и Луис Суарес провели результативные полгода, поэтому Дарвин Нуньес не будет гарантированным первым вариантом в атаке уругвайцев. Главная же надежда "селесте" будет играть немного глубже. Феде Вальверде не только прибавил в количестве голов и ассистов в сезоне 2022/23, но и замахнулся на роль нового лидера мадридского "Реала".

Южная Корея

Рейтинг ФИФА: 28-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: полуфинал (2002)

Главный тренер: Паулу Бенту

Капитан: Сон Хын Мин

Ведущий игрок: Ким Мин Джэ

"Азийские тигры" тихой сапой пробрались на юбилейный, десятый подряд, Мундиаль. Самым большим достижением корейцев остается полуфинал домашнего ЧМ-2002, когда не без помощи скандального судейства сборная поочередно выбила Испанию и Италию, но непокоренной вершиной остался Бундестим.

На форуме в России четыре года назад сборная Кореи хоть и не вышла в плей-офф, но отомстила немцам. "Азиатские тигры" одолели команду Йоахима Лева в последнем матче группы и утащили действующих на то время чемпионов с собой на дно. В этом году корейцы попытаются повторить хотя бы этот фокус.

Любимой схемой наставника сборной Паулу Бенту стали 4-1-3-2. Эта формация специально подстроена под главный актив команды – звезду АПЛ Сон Хын Мина. Под руководством португальского тренера он забил 12 мячей и отдал 9 ассистов (34 матча) и подтвердил правильность построения.

Но мода неумолима. В недавнем спарринге против Исландии Бенту неожиданно выставил формацию 3-4-3. Правда, и Сон в том матче на поле не появился. Тем не менее, туман в глаза соперникам по группе тренерский штаб Южной Кореи запустить сумел. Теперь Уругвай будет ломать голову над потенциальной схемой "Азиатских тигров" в стартовом туре.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы H

После жеребьевки в восьмом по счету квартете Мундиаля оформился дуэт фаворитов. Португальцы и уругвайцы обязаны преодолевать групповой этап, несмотря на отчаянное или не слишком сопротивление соперников. Хотя и Гана, и Южная Корея могут удивить.

Для андердогов группы решающее значение будет иметь первый матч. Поражения обеих сборных превратят очный поединок во 2-м туре в бой за жизнь. А такое развитие событий вполне вероятно лишь поспособствует реализации сборными Португалии и Уругвая своей первой важной миссии на ЧМ-2022.