ЧС-2022: Нідерланди дотиснули збірну Сенегалу в рівному матчі групи A

Чемпіонат світу-2022, група A, 1-й тур

Сенегал – Нідерланди – 0:2

Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+9

У перші хвилини жодна з команд не відсиджувалася в обороні. На цьому відрізку першого тайму сенегальці та нідерландця обмінювалися напівнагодами. Щоразу їхнім атакам чогось бракувало – вчасної передачі, акцентованого удару, банальної витонченості.

Ледь не завершився курйозним голом епізод на 26-й хвилині. Сарр розхитав де Лігта на вході в штрафний майданчик і намагався поцілити в дальню дев'ятку, але лідер оборони Нідерландів ван Дейк підставив голову й м'яч, на щастя європейців, полетів на кутовий.

Реальний же гольовий момент організували під завісу тайму "помаранчеві". Дюмфріс пасом із правого флангу знайшов на лінії штрафного Янссена, який залишив м'яч під удар партнеру – постріл Бергейса просвистів над поперечиною.

На старті другої половини збірна Нідерландів ледь не скористалася стандартом. Це Гакпо вивіреною передачею від кутового прапорця відшукав у центрі карної зони сенегальців ван Дейка, але удар центрбека головою пройшов вище воріт. А згодом удар Бергейса з лінії штрафного заблокував Кулібалі.

Африканці відповіли своїм моментом на 65-й хвилині. Завдяки пресингу Сенегал відібрав м'яч у центрі поля і швидко доставив його до штрафного "помаранчевих". А там Діа класно пробив низом у ближній кут, але дебютант Нідерландів Нопперт оформив чудовий сейв.

Згодом кіпер скромного "Херенвена" проявив себе ще раз, парирувавши гарматний постріл Гуйє по центру воріт. Збірна Сенегалу в ці хвилини виглядала привабливіше, але не змогла витиснути максимум із переваги та врешті пропустила.

Гол Нідерландів створив де Йонг. Центрхав, перебуваючи в зоні ближче до лівого флангу, помітив ривок Гакпо та виконав навіс до штрафного майданчика, а нападник ПСВ головою зіграв на випередження і відправив м'яч у сітку – 0:1!

Звісно, сенегальці намагалися відігратися. Найреальніший момент забити мав Пап, але його потужний постріл під ближню стійку в чудовому стрибку парирував Нопперт. Бамба ж після перспективного навісу Сабалі з правого флангу пробив надто неточно.

А в останній атаці нідерландці забили вдруге: Менді відбив перед собою постріл Депая після забігу до воріт, а Классен вчасно опинився на добиванні. Трудова перемога Нідерландів дозволила їм зрівнятися за очками з Еквадором. Саме латиноамериканці стануть суперником "помаранчевих" у 2-му турі. Матч запланований на 25 листопада.