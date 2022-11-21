ЧМ-2022: Нидерланды дожали сборную Сенегала в равном матче группы A

Чемпионат мира-2022, группа A, 1-й тур

Сенегал – Нидерланды – 0:2

Голы: Гакпо, 84, Классен, 90+9

В первые минуты ни одна из команд не отсиживалась в обороне. На этом отрезке первого тайма сенегальцы и нидерландцы обменивались полуслучаями. Каждый раз их атакам чего-то не хватало – своевременной передачи, акцентированного удара, банального изящества.

Едва не завершился курьезным голом эпизод на 26-й минуте. Сарр расшатал де Лигта на входе в штрафную и пытался попасть в дальнюю девятку, но лидер обороны Нидерландов ван Дейк подставил голову и мяч, к счастью европейцев, улетел на угловой.

Реальный же голевой момент организовали под занавес тайма "оранжевые". Дюмфрис пасом с правого фланга нашел на линии штрафного Янссена, оставившего мяч под удар партнеру – выстрел Бергейса просвистел над перекладиной.

На старте второй половины сборная Нидерландов едва не воспользовалась стандартом. Это Гакпо выверенной передачей от углового флажка отыскал в центре штрафной зоны сенегальцев ван Дейка, но удар центрбека головой прошел выше ворот. Впоследствии удар Бергейса с линии штрафной заблокировал Кулибали.

Африканцы ответили своим моментом на 65-й минуте. Благодаря прессингу Сенегал отобрал мяч в центре поля и быстро доставил его в штрафную "оранжевых". А там Диа классно пробил низом в ближний угол, но дебютант Нидерландов Нопперт оформил великолепный сэйв.

Вскоре кипер скромного "Херенвена" показал себя еще раз, парировав пушечный выстрел Гуйе по центру ворот. Сборная Сенегала в эти минуты выглядела более привлекательно, но не смогла выжать максимум из преимущества и в конце концов пропустила.

Гол Нидерландов создал де Йонг. Центрхав, находясь в зоне ближе к левому флангу, заметил рывок Гакпо и выполнил навес в штрафную, а нападающий ПСВ головой сыграл на опережение и отправил мяч в сетку – 0:1!

Конечно, сенегальцы пытались отыграться. Самый реальный момент забить Пап, но его мощный выстрел под ближнюю стойку в великолепном прыжке парировал Нопперт. Бамба же после перспективного навеса Сабали с правого фланга пробил слишком неточно.

А в последней атаке нидерландцы забили во второй раз: Менди отразил перед собой выстрел Депая после забега к воротам, а Классен вовремя оказался на добивании. Трудовая победа Нидерландов позволила им сравняться по очкам с Эквадором. Именно латиноамериканцы станут соперником "оранжевых" во 2-м туре. Матч запланирован на 25 ноября.