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На ЧС-2022 у Катарі приїдуть до 1,2 млн фанів. Це більше третини населення країни

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Доха, Субота 19 листопада 2022 03:06
На ЧС-2022 у Катарі приїдуть до 1,2 млн фанів. Це більше третини населення країни Фото: Катар готується прийняти до 1,2 млн уболівальників (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На Чемпіонат світу-2022 з футболу в Катарі можуть приїхати до 1,2 млн уболівальників з різних країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що Катар є найменшою країною світу, яка будь-коли приймала футбольний Чемпіонат світу. На нинішній мундіаль можуть приїхати до 1,2 млн. фанатів. І це становитиме понад третину населення Катару, яке оцінюється у 3 млн осіб.

Також повідомляється, що організатори сьогодні раптово ухвалили рішення заборонити продаж пива на стадіонах. Іноземці зможуть купити слабоалкогольні напої лише у спеціальних фан-зонах та на Фестивалі вболівальників ФІФА.

Асоціація футбольних уболівальників Англії вже заявила, що це рішення викликає занепокоєння щодо здатності Катару виконати свої обіцянки щодо розміщення, транспорту чи культурних питань. При подачі заявки на проведення ЧС-2022 влада цієї країни обіцяла, що алкоголь буде широко доступний для фанатів.

Зазначимо, одним з найбільших багаторічних спонсорів ФІФА є пивна компанія Budweiser, яка розраховувала на ексклюзивні продажі на периметрах кожного стадіону в Катарі за три години до та одну годину після матчів.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу-2022 стартує вже 20 листопада. Де можна буде подивитися трансляції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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