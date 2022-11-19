На ЧМ-2022 в Катаре приедут до 1,2 млн фанатов. Это больше трети населения страны

На Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре могут приехать до 1,2 млн болельщиков из разных стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что Катар является самой маленькой страной мира, которая когда-либо принимала футбольный Чемпионат мира. На нынешний мундиаль могут приехать до 1,2 млн фанатов. И это составит более трети населения Катара, которое оценивается в 3 млн человек.

Также сообщается, что организаторы сегодня внезапно приняли решение запретить продажу пива на стадионах. Иностранцы смогут купить слабоалкогольные напитки лишь в специальных фан-зонах и на Фестивале болельщиков ФИФА.

Ассоциация футбольных болельщиков Англии уже заявила, что это решение вызывает обеспокоенность по поводу способности Катара выполнить свои обещания по размещению, транспорту или культурным вопросам. При подаче заявки на проведение ЧМ-2022 власти этой страны обещали, что алкоголь будет широко доступен для фанатов.

Отметим, одним из крупнейших многолетних спонсоров ФИФА является пивная компания Budweiser, которая рассчитывала на эксклюзивные продажи на периметрах каждого стадиона в Катаре за три часа до и один час после матчей.