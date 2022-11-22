ЧС-2022: Франція розпочала захист титулу чемпіона світу з розгрому збірної Австралії

Чемпіонат світу-2022, група D, 1-й тур

Франція – Австралія – 4:1

Голи: Рабйо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 – Гудвін, 9

Зі стартових хвилин чемпіони світу спробували взяти м'яч під контроль і провели серію небезпечних атак. Однак, австралійці відкрили рахунок фактично за першої нагоди – Лекі на правому фланзі отримав довгу передачу з глибини поля і прострілив на дальню стійку, де Гудвін розкішно зіграв в один дотик.

Шоковані "триколірні" згодом цілком могли пропустити вдруге, коли невчасно втратив м'яч Тео Ернандес. Проте, сфера після дальнього пострілу Дюка трохи розминувся з дев'яткою. У середині першої половини здавалося, що французька команда без ідей, як здолати оборону Австралії.

Та раптово гол прийшов фактично нізвідки. "Соккеруз" відбилися під час кутового, але проґавили навіс Тео Ернандеса в атаці другим темпом до центру штрафного майданчика. А там Рабйо виграв "другий поверх" і головою спрямував м'яч повз Раяна – 1:1.

Ще за п'ять хвилин збірна Франції вже була попереду. Тепер автор першого забитого м'яча обрав роль асистента. Активний пресинг галлів призвів до втрати м'яча австралійця неподалік власного штрафного, Мбаппе п'ятою зіграв на Рабйо, а той вивів Жиру на порожні ворота.

З початком другої половини французька команда полетіла вперед. Моменти біля воріт збірної Австралії посипалися наче з рога достатку. Ось Жиру пробив поруч зі стійкою ударом через себе. Далі постріл Грізманна після скидки Тео Ернандеса оборонець виніс із лінії воріт.

А в середині тайму "триколірні" знову організували ударну кількахвилинку. Спершу Мбаппе не вимкнувся після невдалого удару, дочекався навісу Дембеле з флангу та головою відправив "свояка" від стійки.

На 71-й хвилині Мбаппе допоміг Жиру зрівнятися за голами з легендарним Тьєррі Анрі (51 гол). Зірка ПСЖ виконав подачу з лівого краю, а форвард "Мілана" головою спрямував м'яч у сітку воріт – 4:1.

Досягнувши такої переваги, збірна Франції заспокоїла гру. Підопічні Дідьє Дешама на класі довели матч до перемоги. Оскільки в іншому поєдинку квартету данці не впоралися з опором Тунісу (0:0), то "триколірні" очолили групу D.