ЧС-2022: Бразилія, Сербія, Швейцарія і Камерун – прев'ю групи G Мундіалю

ЧС-2022, Група G. Розклад матчів

Швейцарія – Камерун – 24 листопада, 12:00 ("Ель-Джануб", Вакра)

Бразилія – Сербія – 24 листопада, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)

Камерун – Сербія – 28 листопада, 12:00 ("Ель-Джануб", Вакра)

Бразилія – Швейцарія – 28 листопада, 18:00 ("Істад 974", Доха)

Сербія – Швейцарія – 2 грудня, 21:00 ("Істад 974", Доха)

Камерун – Бразилія – 2 грудня, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)

Бразилія

Рейтинг ФІФА: 1-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Головний тренер: Тіте

Капітан: Тьягу Сілва

Провідний гравець: Неймар

Лідер рейтингу ФІФА серед збірних заслужено отримав статус першого фаворита Мундіалю. Рекордсмени за кількістю трофеїв прагнуть здобути 6-й Кубок світу в історії. Міцна в обороні та феєрична в атаці команда зібралася стати поруч із видатними попередниками. Цьогоріч якраз минуло 20 років з часу останнього чемпіонства.

Керманич пентакампеонів Тіте покладається на схему 4-2-3-1, щоб вмонтувати в основний склад увесь розсип зірок із бразильськими паспортами. Неймар, Вінісіус, Рішарлісон, Рафінья, Габріел Жезус та інші здатні робити різницю, що може мати вирішальний вплив на ЧС-2022. А ще ж із глибини поля розкішно доповнюють їх креативні Бруно Гімараєс і Лукас Пакета.

Натомість у лінії оборони збірної Бразилії справжні брили – Тьягу Сілва, Маркіньйос, імовірно, найсильніша пара конкурентів за місце у воротах Аліссон-Едерсон. І хоч на флангах наразі немає фігур масштабу Кафу чи Роберто Карлоса, та відсутність виконавців такого профілю хлопці Тіте компенсують іншим.

У випадку з Бразилією доцільно поглянути на всю турнірну сітку аж до фіналу. Після перемоги в групі пентакампеони потенційно зустрінуть на своєму шляху Уругвай, Іспанію, Аргентину та Францію у фіналі. Звісно, реальність бодай трохи відрізнятиметься, та навіть такий список топ-суперників цій збірній здолати до снаги.

Сербія

Рейтинг ФІФА: 21-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (1998)

Головний тренер: Драган Стойковіч

Капітан: Душан Тадіч

Провідний гравець: Алєксандар Мітровіч

Для нейтральних у випадку ЧС-2022 українських уболівальників Сербія змагатиметься зі збірною Ірану за уявний приз антипатій. Хоча щодо футбольної складової балканців питань немає. "Орли", здається, отримали нове, здатне на звершення, "золоте покоління" і повинні поборотися за перший вихід у плей-офф.

У союзі з чорногорцями та під гучною назвою "Югославія" переважно сербські футболісти драматично програли в 1/8 фіналу Мундіалю-1998. Символічно, що капітаном тієї збірної був Драган Стойковіч – нинішній керманич національної команди. Тепер він прагне з новими зірками зробити те, що не вдалося Міхайловічу, Юговічу, Станковічу та Міятовічу.

Головний тренер сербів став адептом гри в три центрбеки. Ця схема покликана перевантажувати центр поля і "розтягувати" суперника в ширину завдяки активним флангам із Андреєю Жівковічем і Філіпом Костічем. Компенсувати їхні атакувальні пориви мають двійко центрхавів. Така буферна зона надала можливість для гри відразу двох "десяток" – Душана Тадіча та Сєргєя Мілінковіча-Савіча.

Стойковіч, однак, не припинив експереминувати. Інколи схема збірної Сербії набуває обрисів 3-4-1-2, де грає лише один "фантазіста". Натомість дует форвардів у складі Алєксандара Мітровіча та Душана Влаховіча може створити неприємності будь-якій обороні. У порівнянні з ЧС-2018 сербський горішок став міцнішим.

Швейцарія

Рейтинг ФІФА: 15-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1934, 1938, 1954)

Головний тренер: Мурат Якін

Капітан: Граніт Джака

Провідний гравець: Джердан Шакірі

Швейцарська збірна цьогоріч переживе ефект дежавю. Вдруге поспіль на груповому етапі Мундіалю суперниками альпійців стануть команди Бразилії та Сербії. Спогади про протистояння з ними на ЧС-2018 у швейцарців приємні – бойова нічию з пентакампеонами та емоційна вольова перемога над балканцями з голами вихідців із Косова.

Команда Мурата Якіна на чемпіонаті світу в Катарі прагнутиме зняття прокляття 1/8 фіналу. З останніх чотирьох виступів на планетарних форумах тричі Швейцарія припиняла боротьбу саме в першому раунді плей-офф. Ще одного разу A-Team не здолала груповий етап.

Із моменту призначення в серпні торік керманич збірної віддає перевагу формації 4-2-3-1. На катарських полях вона буде основною. Альтернативи між очевидним і неочевидним – популярні нині побудови з трьома центрбеками та "ромб" у 4-4-2 (4-1-2-1-2). Головний "помічник" Якіна – універсалізм лідерів на чолі з Гранітом Джакою.

Хавбек лондонського "Арсенала" сформував центральну вісь збірної Швейцарії разом із Ремо Фройлером, а за креатив відповідатиме Джердан Шакірі. Хороша фірма цієї трійки виконавців важливіша за імена в центрі атаки. Головний же кадровий виклик – брак альтернативи на флангах оборони. Тож уникнення травм у списку цілей.

Камерун

Рейтинг ФІФА: 43-тє місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1990)

Головний тренер: Рігобер Сонг

Капітан: Венсан Абубакар

Провідний гравець: Ерік Максім Чупо-Мотінг

Кожен новий призов збірної Камеруну порівнюють з командою зразка ЧС-1990. Сенсаційний похід тодішнього покоління на чолі з Роже Мілла драматично зупинився в чвертьфіналі. За інерцією африканці ще виходили на Мундіаль тричі поспіль, але бодай здолати груповий етап так і не зуміли. Та марять цим успіхом досі.

2022-й рік "Неприборкані леви" розпочали з бронзових медалей на домашньому Кубку африканський націй. Під час турніру місцева легенда Рігобер Сонг (екс-оборонець "Ліверпуля" і "Вест Хема") на чолі збірної чергував схеми 4-3-3 і 4-4-2 з переважанням першої. Та тепер назріли зміни, спровоковані одним виконавцем.

Ерік Максім Чупо-Мотінг через травми зірок несподівано став лідером атак мюнхенської "Баварії". Уродженець Гамбурга вже на порозі найрезультативнішого сезону в кар'єрі, оформивши 11 м'ячів у складі "ротен" (16 матчів). Ігнорувати такі бомбардирські подвиги – злочин, тож нападник або гратиме в центрі, або атакуватиме з глибини.

Є свої герої і позаду. Той же Андре-Франк Замбо Ангісса став провідним виконавцем "Наполі", що мчить до першого за понад три десятиліття Скудетто. Натомість воротар Андре Онана витіснив із основи міланського "Інтера" ветерана Хандановіча. А ось іншим оборонцям ще треба підтягти рівень...

Прогноз РБК-Україна Sport для групи G

Безумовним фаворитом квартету, як і всього чемпіонату, стала Бразилія. Пентакампеони повинні набирати 9 очок у групі, незважаючи на спротив суперників. Натомість швейцарці та серби конкуруватимуть за другу путівку в плей-офф.

Підсумок цього протистояння передусім залежатиме від кадрів. ЧС-2022, вочевидь, стане найграндіознішим у плані мікротравм і серйозних ушкоджень, а в складі обох команд є позиції з безальтернативними виконавцями. Тим часом Камерун намагатиметься скористатися недооцінкою суперників.