ЧС-2022: Англія, Іран, США та Уельс – прев'ю групи B Мундіалю

ЧС-2022, Група B. Розклад матчів

Англія – Іран – 21 листопада, 15:00 ("Халіфа", Ер-Райян)

США – Уельс – 21 листопада, 21:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Уельс – Іран – 25 листопада, 12:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Англія – США – 25 листопада, 21:00 ("Ель-Байт", Ель-Хаур)

Уельс – Англія – 29 листопада, 21:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Іран – США – 29 листопада, 21:00 ("Ель-Тумама", Доха)

Англія

Рейтинг ФІФА: 5-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1966)

Головний тренер: Гарет Саутгейт

Капітан: Харрі Кейн

Провідний гравець: Джуд Беллінгем

Батьки-засновники футболу розпочинають свій черговий похід за Кубком світу. Єдиний тріумф "Трьох левів" часів сера Альфа Ремзі з кожним новим турніром віддаляється так, що вже невдовзі остаточно перетвориться у міф. І хоч ЧС-2018 та Євро-2020 загалом завершилися непогано, та на Мундіалі в Катарі від англійців багато не чекають.

Прямо зараз збірна Англії має 6-матчеву серію без перемог. Ці невдачі вже коштували команді Гарета Саутгейта місця в еліті Ліги націй. Але ціна помилок на чемпіонатах світу значно більша. Навіть одне фіаско в групі здатне всерйоз похитнути шанси на 1/8 фіналу. А до суто ігрових проблем "Трьох левів" перед ЧС-2022 додалися ще й кадрові.

Тренерський штаб англійців за кілька тижнів до планетарного форуму втратив двох флангових оборонців "Челсі". І якщо Чілвелла з легкістю підмінить Шоу, то з універсальним Джеймсом значно складніше. Очевидна альтернатива – Тріпп'єр, який став лідером "Ньюкасла". Та проблеми Саутгейта з гнучкістю наштовхують на сумніви щодо здатності взяти максимум від форми оборонця "сорок".

Керманич "Трьох левів" будував свою команду навколо чотирьох фігур у кожній з ліній. Та біда в тім, що Пікфорд, Магвайр, Райс і Кейн у нинішньому сезоні далекі від свого оптимального рівня. Тож англійські фанати моляться на осяяння інших. Наприклад, Джуда Беллінгема, який у дортмундській "Боруссії" став футбольним професором у 19.

Іран

Рейтинг ФІФА: 20-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)

Головний тренер: Карлуш Кейруш

Капітан: Ехсан Хаджсафі

Провідний гравець: Мехді Таремі

Утретє поспіль на чемпіонатах світу виступлять "перські леопарди". Головне завдання за цей час не змінилося – вийти з групи. Та цьогоріч іранцям реалізувати задум буде ще складніше. По-перше, підібралася трійка сильних конкурентів. А другою обставиною стануть труднощі з абстрагуванням від подій на батьківщині, де влада аятолл намагається втопити в крові паростки свободи.

Знаний португалець Карлуш Кейруш, який колись асистував Алексу Фергюсону, везе в Катар досвідчених бійців. Головні зірки збірної Ірану зібрані в атаці, де особливо виділяється бомбардир "Порту" Мехді Таремі. Іноді вражають і Азмун із Джаханбахшем, але мають звичну ваду для футболістів із Азії, залишаючись виконавцями настрою.

Найімовірніше, Іран гратиме з обережною схемою 4-5-1. Як і будь-яка захисна формація, цей варіант дозволить замаскувати невисокий рівень оборонців. Така ставка на колективізм одночасно робить головною зброєю персів контратаки. А згадані майстри в передній лінії готові по-хижацьки чатувати на свій шанс, навіть один за 90 хвилин.

Окрема, ще нез'ясована для загалу історія – акліматизація. Збірна Ірану з нею проблем не матиме, адже ближче до катарських арен Мундіалю їхати лише сусідам-аравійцям. А от англійці з валлійцями звикли до інших погодних умов у листопаді-грудні. Та й загалом перший посеред сезону чемпіонат світу здатен сплутати всі карти.

США

Рейтинг ФІФА: 16-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: півфінал (1930)

Головний тренер: Грегг Берхолтер

Капітан: Тайлер Адамс

Провідний гравець: Крістіан Пулішіч

Американські збірні та їхні фанати в усіх видах спорту – здоровий приклад патріотизму. Подейкують, що цьогоріч віра вболівальників така сильна, що національна команда США опинилася у фаворитах Мундіалю. Принаймні за кількістю букмекерських ставок на її успіх. Та навіть у зоні КОНКАКАФ американці перестали бути надгрізною силою.

У фінальному етапі відбору США цілком могли опинитися у плей-офф кваліфікації. Після поразки від Коста-Рики в останньому турі "янкі" врятувала лише краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Хоча, ймовірно, і вони впоралися б із новозеландцями в міжконтинентальній битві за путівку на ЧС-2022. Успіх у групі (друге місце) добром не закінчиться, адже в 1/8 фіналу "світить" зустріч із Мессі та Ко.

Упродовж кваліфікаційного турніру збірна США послідовно грала зі схемою 4-3-3. До неї спонукає навіть сам ростер національної команди, де головні зірки – Пулішіч із "Челсі" і Рейна ("Боруссія" Д) – флангові нападники. Їхні регулярні зміщення до центру також відкривають шлях уперед для крайніх оборонців. Той же Дест хоч і не безгрішний, але часто грав і в "Барселоні", і в "Мілані".

Вочевидь, із Іраном та Уельсом американці спробують зіграти в тому ж ключі. Головна бомбардирська надія тренерського штабу – Хесус Феррейра, який забив 7 м'ячів із моменту дебюту в збірній у 2020 році (15 матчів). А за потреби підсилити атаку може і син самого володаря "Золотого м'яча-1995" Джорджа Веа Тімоті.

Уельс

Рейтинг ФІФА: 19-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1958)

Головний тренер: Роб Пейдж

Капітан: Гарет Бейл

Провідний гравець: Кіффер Мур

Кривдник збірної України в плей-офф кваліфікації виступить на Мундіалі вперше за понад півстоліття. У доволі рівній групі валлійці вдовольнилися роллю андердога. Тим простіше хлопцям Роба Пейджа буде здивувати публіку та експертів у Катарі. Гра "червоних драконів" виглядала блідо та нудно на фоні грандів Європи, а ось поборотися зі США, Іраном і навіть підзанепалою Англією цілком до снаги.

Збірна Уельсу – класичний приклад, коли гра в три центрбеки виглядає надзахисною. Головне завдання трійки оборонців тут "забетонувати" для суперника прохід у фінальну третину поля. Натомість флангові оборонці Коннор Робертс і Неко Вільямс покликані блискавично організувати можливість контрударів.

Тим більше, попереду зібралися виконавці з навиками кинджальних передач і смертоносних ударів на кшталт Ремзі, Бейла та Вілсона. У хорошій формі також центрфорвард Кіффер Мур, якісна гра якого дозволяє "Борнмуту" досі сподіватися на збереження прописки в АПЛ. Тим часом Бреннан Джонсон ще намагається стати рятівником "Ноттінгем Форест".

Ігровий підхід Уельсу загалом схожий із підступністю зеленої ігуани. Це та героїня мережевих мемів, що вкусила господаря і пленталася за ним, чекаючи на початок дії отрути. Так і валлійці свідомо віддають м'яч супернику, заколисують його пильність згодою на роль аутсайдера, а насправді чекають слушної нагоди "з'їсти" опонента. Цілком дієва для подібних турнірів практика.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи B

Безумовним фаворитом квартету виглядають англійці. "Три леви" навіть у ненайкращій формі зобов'язані випередити таких суперників. Та вболівальникам команди вже слід готуватися, що їхні улюбленці втнуть щось на кшталт двох нічиїх і розгрому Ірану.

Цікавою буде боротьба і за другу путівку в плей-офф. На папері за неї змагатимуться американці з валлійцями, а ось збірна Ірану намагатиметься обом поставити підніжки. Цілком імовірно, що необачна гра саме проти персів коштуватиме США чи Уельсу місця в 1/8 фіналу ЧС-2022.