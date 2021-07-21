Chrome для iOS внедрил функцию Face ID для блокировки инкогнито-вкладок

Чтобы включить функцию блокировки в обновленном Chrome для iOS вам необходимо:

Перейти к меню настроек;

Перейти к вкладке "Конфиденциальность";

Перетащить ползунок в пункте, который предлагает каждый раз блокировать доступ к вкладкам инкогнито после закрытия Chrome.

Стоит отметить, что сейчас обновление доступно не для всех пользователей iOS, впрочем это не займет много времени.

Также интересно, что вместе с функцией блокировки с помощью Face ID, Chrome получил возможность делать снимки экрана страницы в полном объеме вебсайта.