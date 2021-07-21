Chrome для iOS запровадив функцію Face ID для блокування інкогніто-вкладок

Нове оновлення браузеру Chrome для операційної системи iOS дозволяє блокувати вкладки в режимі інкогніто за допомогою Face ID. Відповідну функцію можна ввімкнути в меню налаштувань конфіденційності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Аби увімкнути функцію блокування в оновленому Chrome для iOS вам необхідно:
Варто відзначити, що наразі оновлення доступно не для усіх користувачів iOS, втім це не займе багато часу.
Також цікаво, що разом з функцією блокування за допомогою Face ID, Chrome отримав можливість робити знімки екрану сторінки у повному обсязі вебсайту.