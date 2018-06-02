Чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине продержится до 4 июня

Уже 5 июня синоптики прогнозируют грозовые дожди

Почти по всей территории Украины до 4 июня 2018 года включительно будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В течение 2-4 июня в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ГСЧС.

Однако, 4 июня в центральных, а 5 июня - по всей территории Украины прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Напомним, в субботу, 2 июня в ГСЧС сообщили, что полностью потушили лесной пожар в Херсонской области, которая возникла еще 28 мая. В результате пожара выгорело около 580 га леса. К тушению привлекались более 400 человек и 99 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, вертолет "Еврокоптер", а также вертолет МИ-8 Минобороны.

Ранее сообщалось, что причиной лесного пожара в Херсонской области считают поджог.