Надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні протримається до 4 червня

Уже 5 червня синоптики прогнозують грозові дощі

Майже по всій території України до 4 червня 2018 року включно зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Протягом 2-4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в ДСНС.

Однак, 4 та червня у центральних, а 5 червня - по всій території України прогнозуються короткочасні грозові дощі.

Нагадаємо, у суботу, 2 червня в ДСНС повідомили, що повністю загасили лісову пожежу в Херсонській області, яка виникла ще 28 травня. Внаслідок пожежі вигоріло близько 580 га лісу. До гасіння залучалися понад 400 осіб та 99 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, вертоліт "Єврокоптер", а також вертоліт МІ-8 Міноборони.

Раніше повідомлялось, що причиною лісової пожежі в Херсонській області вважають підпал.