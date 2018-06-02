Лісову пожежу в Херсонській області загасили

Рятувальникам вдалося загасити пожежу тільки на шостий день

Лісову пожежу в Херсонській області, яка виникла ще 28 травня, станом на сьогоднішній ранок загашено. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 2 червня в 08:00 лісову пожежу поблизу села Раденськ Херсонської області загасили. На місці події продовжено чергування, до якого залучили пожежний автомобіль, двох рятувальників, а також п'ять пожежних автомобілів і десять співробітників лісгоспу.

Відзначимо, пожежа виникла 28 травня близько 13:30 поблизу села Раденськ Алешковського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що причиною лісової пожежі в Херсонській області вважають підпал. Зазначимо, до гасіння залучалися понад 400 осіб та 99 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, вертоліт "Єврокоптер", а також вертоліт МІ-8 Міноборони.