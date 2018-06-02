Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Лісову пожежу в Херсонській області загасили

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 11:47
Фото: лісова пожежа (kherson.dsns.gov.ua)
Фото: лісова пожежа (kherson.dsns.gov.ua)

Рятувальникам вдалося загасити пожежу тільки на шостий день

Лісову пожежу в Херсонській області, яка виникла ще 28 травня, станом на сьогоднішній ранок загашено. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 2 червня в 08:00 лісову пожежу поблизу села Раденськ Херсонської області загасили. На місці події продовжено чергування, до якого залучили пожежний автомобіль, двох рятувальників, а також п'ять пожежних автомобілів і десять співробітників лісгоспу.

Відзначимо, пожежа виникла 28 травня близько 13:30 поблизу села Раденськ Алешковського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що причиною лісової пожежі в Херсонській області вважають підпал. Зазначимо, до гасіння залучалися понад 400 осіб та 99 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, вертоліт "Єврокоптер", а також вертоліт МІ-8 Міноборони.

 

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +26
Теги публікації: пожежа, Херсонская область, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top