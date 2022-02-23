Из-за чрезвычайного положения в Украине отменят все спортивные соревнования, – СМИ

Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Соответствующий приказ будет издан в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.
Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины из-за агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины ожидается сегодня вечером, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.
Это означает, что в течение следующих 30 дней никаких спортивных соревнований на территории Украины не будет. По информации источника, украинские команды будут участвовать в международных соревнованиях.
Напомним, что Игорь Суркис отреагировал на слухи о переносе старта УПЛ.
К слову, раньше УЕФА перенес матч Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" U-19 и юношеской командой лиссабонского "Спортинга" на 9 марта.
Напомним также, что ряд мировых звезд спорта высказался в поддержку Украины из-за агрессии России и признания "ЛДНР".