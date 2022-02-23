В Україні запровадили надзвичайний стан. Рада підтримала

Верховна рада України прийняла рішення про введення надзвичайного стану по всій країні. Нардепи схвалили указ президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання.

Народні депутати підтримали звернення РНБО про запровадження НС по всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. "За" проголосувало 335 народних депутатів.

На скільки вводять НС

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, надзвичайний стан в Україні вводиться строком на 30 днів з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

Які введуть в Україні обмеження

Секретар РНБО перерахував наступні обмеження, які можуть водитися при НС в Україні: