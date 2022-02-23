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В Україні запровадили надзвичайний стан. Рада підтримала

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Київ, Середа 23 лютого 2022 21:49
В Україні запровадили надзвичайний стан. Рада підтримала Фото: по всій Україні вводять НС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла рішення про введення надзвичайного стану по всій країні. Нардепи схвалили указ президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Народні депутати підтримали звернення РНБО про запровадження НС по всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. "За" проголосувало 335 народних депутатів.

На скільки вводять НС

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, надзвичайний стан в Україні вводиться строком на 30 днів з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

Які введуть в Україні обмеження

Секретар РНБО перерахував наступні обмеження, які можуть водитися при НС в Україні:

  • посилення охорони громадського порядку,
  • обмеження руху транспорту,
  • огляд транспорту,
  • перевірка документів.
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