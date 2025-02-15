Крижаний покрив - прихована загроза: як залишитися в безпеці на водоймах

До України прийшло похолодання з морозами і водойми покрилися кригою. Рятувальники застерігають: крига на зимових водоймах може бути дуже небезпечною, навіть якщо вона здається товстою і міцною.

"Не виходьте на кригу - це завжди ризик", - наголошують рятувальники. Крига на водоймах не може бути абсолютно міцною, і навіть прозора та товста поверхня може несподівано тріснути через вплив різних факторів, таких як температура, вага, або інші природні зміни.

Особливо небезпечними є місця поблизу очерету, промоїн або течій, а також зони, де крига може бути меншою товщиною через часті зміни температури або снігопади. Рятувальники також попереджають, що перевірка товщини льоду ногою чи палицею може бути фатальною.

Також варто пам'ятати, що безпечної криги не існує, і навіть короткочасний вихід на лід може коштувати життя. Якщо ви все ж таки вирішили вийти на кригу, обов’язково майте з собою засоби самопорятунку: мотузку, палицю або жилет.