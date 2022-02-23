ЧП, призыв резервистов и шестой день обстрелов на Донбассе: главное за 23 февраля

Что происходит в зоне ООС

Согласно сводке Командования ООС на 17:00, 23 февраля боевики открывали огонь 59 раз, из них 54 раза - из тяжелого вооружения.

Боевики использовали РСЗО "Град", реактивные пехотные огнеметы "Шмель", БМП-1, минометы 120 мм та 82 мм, артиллерию 122 мм.

Один украинский военный погиб, еще один служащий ВСУ получил боевую травму.

В Зеленополье обстреляли детский сад

В селе Зеленополье в 5 км от линии разграничения оккупанты обстреляли детский сад. Воспитатели и 4 детей в это время находились в подвале здания.

Также в селе был поврежден жилой дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги. Никто не пострадал.

Луганскую область обстреливают "Градами"

Боевики использовали реактивные системы залпового огня "Град" при обстреле населенных пунктов Новотошковское, Счастье, Кряковка, Муратово. В результате были повреждены жилые строения, в домах выбило стекла, произошел пожар. Пострадавших нет.

Счастье обстреляли 12 раз, город уже несколько дней под огнем оккупантов. На Луганской ТЭС сгорели все трансформаторы, восстановительные работы не начинают из-за постоянных обстрелов.

На территории Луганщины противник применял тяжелую артиллерию 152 и 122 мм во время обстрелов Станицы Луганской, Трехизбенки, Попасной, Орехово, Золотого, Троицкого, Лобачево. Были попадания в жилые дома.

Фото: последствия обстрела в Муратово (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Поселки без электричества и воды

В Донецкой области остановлена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение города Константиновка.

Жители села Зеленополье, пгт Мироновский и Курдюмовка остались без света из-за попадания снаряда в воздушные линии электропередач. Пострадали жилые дома в Сартанской громаде (Бердянское, Водяное, Орловское.

В Николаевке под Волновахой от разрыва снаряда была ранена женщина.

ГСЧС свернула свои пункты на КПВВ

23 февраля временно приостановили работу пункты Госпогранслужбы на линии разграничения, размещенные на КПВВ "Гнутово", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое". Спасатели вывели свой состав с контрольно-пропускных пунктов.

"Укрзализныця" отменила один поезд

Курсирование пригородного поезда на перегоне Кондрашовская-Новая - Новый Айдар приостановлено из-за обстрелов.

В "Укрзализныце" призвали не реагировать на фейки об остановке железнодорожного сообщения на востоке Украины. Все остальные поезда на подконтрольной территории курсируют по графику, в том числе в Мариуполь, Попасную, Славянск, Константиновку и другие.

В Украине вводят режим ЧП

На заседании СНБО 23 февраля было принято решение о введении режима чрезвычайного положения в Украине. Его сегодня должна утвердить Верховная рада на внеочередном заседании.

Режим ЧП будет действовать с 24 февраля на протяжении 30 суток, с возможностью продления еще на 30 дней. Его введут по всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей, где уже установлен особый правовой режим с 2014 года.

На период действия чрезвычайного положения возможны контроль въезда-выезда, усиление охраны общественного порядка, проверка документов, досмотр транспорта, запрет проведения массовых мероприятий.

Еще одно возможное ограничение режима ЧП - введение комендантского часа. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, его будут вводить в случае необходимости.

Объявлен призыв резервистов

Президент Украины подписал указ о призыве резервистов на военную службу с 23 февраля.

Речь идет о резервистах первой очереди оперативного резерва. Это военнослужащие от 18 до 60 лет, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве.

Всего планируется призвать 36 тысяч резервистов. Также армию усилят служащими ГПСУ и Национальной гвардии.

Количество российских войск на границе растет

У границ с Беларусью растет число военной техники РФ. На спутниковых снимках видно новое развертывание более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.

На западе России у украинской границы появился военный госпиталь. Замечены транспортеры, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.