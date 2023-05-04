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Чотирьох шанувальників Трампа визнали винними в підбурюванні до заворушень

Фото: екс-президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Присяжні у Вашингтоні визнали чотирьох членів ультраправої організації Proud Boys винними за те, що вони перешкоджали мирній передачі влади від тодішнього президента Дональда Трампа Джо Байдену після виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолію, та заявив про необхідність пред'явити кримінальне звинувачення експрезиденту Дональду Трампу.

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