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Четырех поклонников Трампа признали виновными в подстрекательстве к беспорядкам

Фото: экс-президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Присяжные в Вашингтоне признали четырех членов ультраправой организации Proud Boys виновными за то, что они препятствовали мирной передаче власти от тогдашнего президента Дональда Трампа Джо Байдену после выборов 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия и заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение экспрезиденту Дональду Трампу.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКапитолий