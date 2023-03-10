У чотирьох регіонах України погодинні та аварійні відключення світла

Через вчорашню ракетну атаку Росії у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Критична інфраструктура міст працює переважно від альтернативних джерел енергії.

У Житомирській та Харківській областях ввели погодинні відключення світла. Графіки складають та застосовують обленерго.

Крім того, внаслідок обстрілів окупантів є пошкодження енергетичних об'єктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У регіонах діють аварійні відключення світла.

До решти областей ліміти не доводилися. Споживання сьогодні на рівні робочого дня.

Нагадаємо, у Харкові після вчорашньої атаки росіян без світла залишаються 470 тисяч споживачів, в області - 50 тисяч споживачів.

У Житомирі дефіцит електроенергії складає 75%, через це жителі міста по 6-8 годин щодня будуть без світла.

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