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В четырех регионах Украины почасовые и аварийные отключения света

Фото: в "Укрэнерго" рассказали, где тяжелая ситуация со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Из-за вчерашней ракетной атаки России в Житомире и Харькове часть потребителей все еще остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура городов работает преимущественно от альтернативных источников энергии.

В Житомирской и Харьковской областях ввели почасовые отключения света. Графики составляют и применяют облэнерго.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантов есть повреждения энергетических объектов в Днепропетровской и Запорожской областях. В регионах действуют аварийные отключения света.

До остальных областей лимиты не доводили. Потребление сегодня на уровне рабочего дня.

Напомним, в Харькове после вчерашней атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей, в области - 50 тысяч потребителей.

В Житомире дефицит электроэнергии составляет 75%, поэтому жители города по 6-8 часов ежедневно будут без света.

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