У чотирьох районах Києва застосували відключення світла за графіками

У Києві застосовані стабілізаційні відключення світла. У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК .

За даними прес-служби, через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

"Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - повідомили в ДТЕК.