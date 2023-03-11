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В четырех районах Киева применили отключения света по графикам

Фото: в Киеве 11 марта отключат свет по графикам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киеве применены стабилизационные отключения света. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов действуют отключения по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

По данным пресс-службы, из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

"Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, по данным "Укрэнерго", в Украине идет восстановление энергосистемы после массированной ракетной атаки 9 марта. Все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где задействованы графики почасовых отключений.

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Киеввідключеня світла