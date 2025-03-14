У чотирьох областях України зникло світло через негоду: що відомо

Наслідки негоди в Україні

У національній енергетичній компанії розповіли, що сильний дощ і пориви вітру вночі (з 13 на 14 березня) зумовили повне або часткове знеструмлення 18 населених пунктів у чотирьох регіонах України:

у Закарпатській області;

у Чернігівській області;

у Кіровоградській області;

у Миколаївській області.

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - наголосили у прес-службі "Укренерго".

Споживання електроенергії

Повідомляється також, що споживання електроенергії в Україні знизилось.

"Сьогодні, 14 березня, станом на 9:30, його рівень був на 6,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня - у четвер", - розповіли українцям.

Причина - ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.

Звернення до користувачів

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.

"Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", - наголосили у компанії.

З огляду на таку ситуацію, громадян закликають користуватись потужними електроприладами у денний час - з 10:00 до 18:00, оскільки це - період найефективнішої роботи сонячних електростанцій.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - підсумували у прес-службі компанії.

Допис НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)