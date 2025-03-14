В четырех областях Украины пропал свет из-за непогоды: что известно

Последствия непогоды в Украине

В национальной энергетической компании рассказали, что сильный дождь и порывы ветра ночью (с 13 на 14 марта) обусловили полное или частичное обесточивание 18 населенных пунктов в четырех регионах Украины:

в Закарпатской области;

в Черниговской области;

в Кировоградской области;

в Николаевской области.

"Ремонтные бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", - отметили в пресс-службе "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии

Сообщается также, что потребление электроэнергии в Украине снизилось.

"Сегодня, 14 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 6,4% ниже, чем в это время предыдущего дня - в четверг", - рассказали украинцам.

Причина - ясная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых СЭС.

Обращение к пользователям

В "Укрэнерго" напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак.

"Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются", - отметили в компании.

Учитывая такую ситуацию, граждан призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время - с 10:00 до 18:00, поскольку это - период эффективной работы солнечных электростанций.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - подытожили в пресс-службе компании.

Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)