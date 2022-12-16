У чотирьох областях України знеструмлено залізницю, є затримки, - "Укрзалізниця"

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України 16 грудня. Внаслідок пошкоджень знеструмлено кілька ділянок у чотирьох областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів.
"Зберігайте спокій, стежте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка ведеться через підземні переходи", - додали в УЗ.
Оновлено 11:05.
Повідомляється, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано.
У зв'язку з ракетними атаками є затримки:
В УЗ зазначили, що пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, зможуть сісти на наступний рейс із тим самим квитком. Нині вокзали працюють на посадку і висадку через підземні переходи.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях повідомляють про відключення.
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