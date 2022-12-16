У чотирьох областях України знеструмлено залізницю, є затримки, - "Укрзалізниця"

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів.

"Зберігайте спокій, стежте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка ведеться через підземні переходи", - додали в УЗ.

Оновлено 11:05.

Повідомляється, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано.

У зв'язку з ракетними атаками є затримки:

45/46 Ужгород – Харків +1:46;

111/112 Київ - Ізюм +1:40;

149/150 Чернівці – Полтава-Південь. +1:20;

31/32 Перемишль – Запоріжжя +1:18;

21/22 Трускавець – Харків +1:17;

707/708 Київ – Чернігів +1:17;

15/16 Рахів – Харків +1:15;

93/94 Хелм – Харків +1:15;

131/132 Дніпро – Львів +1:13;

119/120 Львів – Запоріжжя-1+1:11;

721/722 Київ – Харків +1:10;

731/732 Київ – Дніпро +1:07;

725/726 Харків – Київ +1:07;

715/716 Перемишль – Київ +1:01.

В УЗ зазначили, що пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, зможуть сісти на наступний рейс із тим самим квитком. Нині вокзали працюють на посадку і висадку через підземні переходи.