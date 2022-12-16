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У чотирьох областях України знеструмлено залізницю, є затримки, - "Укрзалізниця"

Фото: у чотирьох областях України знеструмлено залізницю (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України 16 грудня. Внаслідок пошкоджень знеструмлено кілька ділянок у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури ряд залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів.

"Зберігайте спокій, стежте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка ведеться через підземні переходи", - додали в УЗ.

Оновлено 11:05.

Повідомляється, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано.

У зв'язку з ракетними атаками є затримки:

  • 45/46 Ужгород – Харків +1:46;
  • 111/112 Київ - Ізюм +1:40;
  • 149/150 Чернівці – Полтава-Південь. +1:20;
  • 31/32 Перемишль – Запоріжжя +1:18;
  • 21/22 Трускавець – Харків +1:17;
  • 707/708 Київ – Чернігів +1:17;
  • 15/16 Рахів – Харків +1:15;
  • 93/94 Хелм – Харків +1:15;
  • 131/132 Дніпро – Львів +1:13;
  • 119/120 Львів – Запоріжжя-1+1:11;
  • 721/722 Київ – Харків +1:10;
  • 731/732 Київ – Дніпро +1:07;
  • 725/726 Харків – Київ +1:07;
  • 715/716 Перемишль – Київ +1:01.

В УЗ зазначили, що пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, зможуть сісти на наступний рейс із тим самим квитком. Нині вокзали працюють на посадку і висадку через підземні переходи.

Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях повідомляють про відключення.

РБК-Україна розкриває всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня у режимі онлайн.

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