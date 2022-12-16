В четырех областях Украины обесточена железная дорога, - "Укрзализныця"

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 16 декабря. Вследствие повреждений обесточены несколько участков в четырех областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться с помощью резервных тепловозов.

"Сохраняйте спокойствие, следите за обновлениями информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах. Посадка и высадка ведется через подземные переходы", - добавили в УЗ.