У чотирьох областях України відкрили онлайн-запис на іспит з водіння

За інформацією відомства, відсьогодні онлайн-запис на іспит з водіння відкрили в:

Хмельницькій області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Чернігівській області.

У вищеперерахованих регіонах кандидати у водії можуть замовити онлайн-талон, який генерується на 14 днів вперед. З 21 вересня, коли стартує пілотний проект, система дозволить запис заздалегідь через термінал.

У МВС нагадують, що пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня. Він діє у Львівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській областях та Києві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні скасували обмеження спроб на кількість практичних іспитів для отримання посвідчення водія.