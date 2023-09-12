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У чотирьох областях України відкрили онлайн-запис на іспит з водіння

Фото: у чотирьох областях України відкрили онлайн-запис на іспит з водіння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Жителі ще чотирьох областей України зможуть записатися онлайн на практичний іспит з водіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

За інформацією відомства, відсьогодні онлайн-запис на іспит з водіння відкрили в:

  • Хмельницькій області;
  • Черкаській області;
  • Полтавській області;
  • Чернігівській області.

У вищеперерахованих регіонах кандидати у водії можуть замовити онлайн-талон, який генерується на 14 днів вперед. З 21 вересня, коли стартує пілотний проект, система дозволить запис заздалегідь через термінал.

У МВС нагадують, що пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня. Він діє у Львівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській областях та Києві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні скасували обмеження спроб на кількість практичних іспитів для отримання посвідчення водія.

 

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниводіїВодійське посвідчення