В четырех областях Украины открыли онлайн-запись на экзамен по вождению

По информации ведомства, с сегодняшнего дня онлайн-запись на экзамен по вождению открыли в:

Хмельницкой области;

Черкасской области;

Полтавской области;

Черниговской области.

В вышеперечисленных регионах кандидаты в водители могут заказать онлайн-талон, который генерируется на 14 дней вперед. С 21 сентября, когда стартует пилотный проект, система разрешит запись заранее через терминал.

В МВД напоминают, что пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов стартовал 1 июня. Он действует во Львовской, Киевской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Кировоградской областях и Киеве.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине отменили ограничение попыток на количество практических экзаменов для получения водительского удостоверения.