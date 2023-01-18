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В четырех областях Украины продолжаются аварийные отключения света

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Киев, Среда 18 января 2023 09:54
В четырех областях Украины продолжаются аварийные отключения света Фото: в четырех областях аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света сегодня, 18 января, продолжаются в столице и в четырех областях. В связи с этим графики отключений не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Жителей предупреждают, что ранее составленные графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области сохраняется очень высокий дефицит электроэнергии.

Похожая ситуация также в Одесской области, регион пока не может вернуться к графику отключения света.

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