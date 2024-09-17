У чотирьох містах Донецької області завтра скоротять подачу води: в чому причина

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання. Світло зникло після російського обстрілу.

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