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В четырех городах Донецкой области завтра сократят подачу воды: в чем причина

Фото: в четырех городах Донецкой области завтра сократят подачу воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В четырех городах Донецкой области в среду, 18 сентября, сократят подачу воды. Причина - ремонтные работы на водопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Завтра будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - сообщил Филашкин.

По его словам, завтра в 8:00 специалисты начнут ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода.

Глава ОВА добавил, что как только работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В Краматорской МВА отметили, что в некоторых районах города возможно отключение водоснабжения, в частности в центральной части города и микрорайонах Новый Свет и Старый город.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Покровск и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения. Свет пропал после российского обстрела.

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Донецкая область