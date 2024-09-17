В четырех городах Донецкой области завтра сократят подачу воды: в чем причина

"Завтра будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - сообщил Филашкин.

По его словам, завтра в 8:00 специалисты начнут ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода.

Глава ОВА добавил, что как только работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В Краматорской МВА отметили, что в некоторых районах города возможно отключение водоснабжения, в частности в центральной части города и микрорайонах Новый Свет и Старый город.