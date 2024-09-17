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У чотирьох містах Донецької області завтра скоротять подачу води: в чому причина

Донецька область, Вівторок 17 вересня 2024 18:17
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У чотирьох містах Донецької області завтра скоротять подачу води: в чому причина Фото: у чотирьох містах Донецької області завтра скоротять подачу води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У чотирьох містах Донецької області у середу, 18 вересня, скоротять постачання води. Причина - ремонтні роботи на водогоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадимо Філашкіна.

"Завтра буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", - повідомив Філашкін.

За його словами, завтра о 8:00 фахівці почнуть ремонтні роботи на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону.

Глава ОВА додав, що щойно роботи завершаться, водопостачання буде відновлене в повному обсязі.

У Краматорській МВА зазначили, що через це в деяких районах міста можливе відключення водопостачання, зокрема у центральній частині міста та мікрорайонах Новий Світ та Старе місто.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання. Світло зникло після російського обстрілу.

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