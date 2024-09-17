ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В четырех городах Донецкой области завтра сократят подачу воды: в чем причина

Донецкая область, Вторник 17 сентября 2024 18:17
UA EN RU
В четырех городах Донецкой области завтра сократят подачу воды: в чем причина Фото: в четырех городах Донецкой области завтра сократят подачу воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В четырех городах Донецкой области в среду, 18 сентября, сократят подачу воды. Причина - ремонтные работы на водопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Завтра будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - сообщил Филашкин.

По его словам, завтра в 8:00 специалисты начнут ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода.

Глава ОВА добавил, что как только работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В Краматорской МВА отметили, что в некоторых районах города возможно отключение водоснабжения, в частности в центральной части города и микрорайонах Новый Свет и Старый город.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Покровск и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения. Свет пропал после российского обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией