В четырех городах Донецкой области завтра сократят подачу воды: в чем причина
В четырех городах Донецкой области в среду, 18 сентября, сократят подачу воды. Причина - ремонтные работы на водопроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Завтра будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - сообщил Филашкин.
По его словам, завтра в 8:00 специалисты начнут ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода.
Глава ОВА добавил, что как только работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
В Краматорской МВА отметили, что в некоторых районах города возможно отключение водоснабжения, в частности в центральной части города и микрорайонах Новый Свет и Старый город.
Напомним, сегодня мы сообщали, что Покровск и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения. Свет пропал после российского обстрела.
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