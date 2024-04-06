У чотирьох містах Донецької області скоротили подачу води

У Донецькій області скоротили подачу води одразу на чотири міста. Йдеться про Слов'янськ, Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"У зв'язку з аварійними ремонтними роботами на магістральному водогоні Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону, сьогодні з 8:00 години скорочено подачу води на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку", - розповів він.
За словами голови ОВА, після закінчення аварійно-відновлювальних робіт одразу відбудеться запуск системи та заповнення магістрального водогону.
"Фахівці вже працюють, щоб оперативно завершити роботи та відновити водопостачання", - зазначив Філашкін.
Проблеми з водою, зокрема у Краматорську, почалися після обстрілу 20 лютого. Зокрема, тоді повідомлялося про пошкоджену інфраструктуру, а місцева влада попереджала про проблеми з водою - вода, що подається на місто, технічна.
Вже 26 лютого у чотирьох містах Донецької області – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка скоротили подачу води. Повідомлялося, що ремонтні роботи триватимуть близько 7 днів. Пізніше ситуація із водопостачанням нормалізувалася.
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