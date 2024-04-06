В четырех городах Донецкой области сократили подачу воды

В Донецкой области сократили подачу воды сразу на четыре города. Речь идет о Славянске, Константиновке, Дружковке и Краматорске.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В связи с аварийными ремонтными работами на магистральном водопроводе Д 1400 мм, на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода, сегодня с 8:00 часов сокращена подача воды на Славянск, Краматорск, Дружковку и Костянтиновку", - рассказал он.
По словам главы ОВА, после окончания аварийно-восстановительных работ сразу состоится запуск системы и заполнение магистрального водопровода.
"Специалисты уже работают, чтобы оперативно завершить работы и возобновить водоснабжение", - отметил Филашкин.
Проблемы с водой, в частности в Краматорске, начались после обстрела 20 февраля. В частности, тогда сообщалось о поврежденной инфраструктуре, а местные власти предупреждали о проблемах с водой - вода, что подается на город, техническая.
Уже 26 февраля в четырех городах Донецкой области - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка сократили подачу воды. Сообщалось, что ремонтные работы продлятся около 7 дней. Позже ситуация с водоснабжением нормализовалась.
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