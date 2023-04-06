Чотири складові. Подоляк розповів про підготовку України до контрнаступу

"Є чотири складові щодо контрнаступу. Безумовно, ми його не обговорюємо з оперативно-тактичної точки зору: де, як та коли він буде", - заявив він.

За його словами, насамперед накопичення зброї триває.

"Тренування і знаходження частин, які будуть брати участь у цьому. Планування у Генштабі, яке продовжується. Бо треба розуміти, що Росія вже готує з точки зору оборонних конструкцій, накопичення резерву і так далі", - заявив Подоляк.

Він також додав, що на підготовку контрнаступу впливають психологічні та погодні чинники.

"Психологічні - це інформаційна складова, яка впливає на моральний (у нас) чи аморальний (у росіян) стан", - наголосив він.

Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков заявляв, що українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

При цьому в США очікують, що Україна розпочне атаки на фронті вже найближчими тижнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.