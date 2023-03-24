ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чотири скандинавські країни домовилися про спільне використання 250 винищувачів

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 17:51
Чотири скандинавські країни домовилися про спільне використання 250 винищувачів Фото: чотири скандинавські країни домовилися про спільне використання 250 винищувачів (Nato Allied Air Command)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Данія, Фінляндія, Швеція і Норвегія підписали угоду про використання 250 винищувачів як єдиних об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftenposten.

Командувачі Військово-повітряних сил чотирьох країн підписали угоду, мета якої полягає в тому, аби мати можливість діяти як єдині об'єднані військово-повітряні сили.

Угода передбачає спільну підготовку, технічну підтримку, логістику та планування.

Загалом об'єднані сили чотирьох країн матимуть близько 250 сучасних бойових літаків. Це приблизно на одному рівні з великими європейськими державами, такими як Франція і Британія.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель зазначав, що рішення про передачу винищувачів Україні країни ЄС мають приймати самостійно.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Норвегия Дания Финляндия
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію