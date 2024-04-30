Чотири російських військових із Бурятії отримали підозри за катування мшканців Київської області

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом російським військовим з Бурятії, які катували мешканців Київської області під час тимчасової окупації Бучанського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Так, слідчі зібрали докази причетності чотирьох військовослужбовців з Республіки Бурятія (РФ) у порушеннях законів та звичаїв війни, зокрема, факти катування та знущання над українським цивільним населенням.

Як зазначають у відомстві, на початку березня 2022 року заступник командира бригади полковник Іван Кий за наказом керівництва облаштував у селі Вишеград командний пункт та "ізолятор тимчасового утримання" (катівню - ред.).

Водночас він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх. При цьому він наказав не лише здійснювати охорону затриманих цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.

"Наразі документально доведена участь у таких протиправних діях офіцера розвідувального відділу штабу капітана Оскара Ситдікова, командира 9 мотострілецької роти 37 бригади лейтенанта Магомеда Магомедова, командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта Георгія Раднатарова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані особи грабували, катували та принижували українських громадян.

"Робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади триває", - повідомили в ДБР.

Фото: чотири військових з Бурятії, причетні до катувань цивільного населення у Бучанському районі (t.me/DBRgovua)