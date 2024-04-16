Українець вперше подав позов про російські катування до суду Аргентини, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У позові чоловік зазначив, що двоє окупантів, яких він ідентифікує за позивними або військовими відзнаками, і ще один неназваний окупант незаконно позбавили його волі і застосовували електричний струм для тортур.

Він також звинувачує свого начальника, що той співпрацював із окупантами та сприяв тортурам.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Вони використовували електричні розряди. Це було неймовірно боляче, тож я знепритомнів. Мені пощастило, що я вижив. Багато людей все ще перебувають там", - заявив в інтерв'ю виданню українець, особистість якого не розкривають, щоб убезпечити його родичів.

У позові йдеться, що до вуха та пальця чоловіка були прикріплені електричні дроти, щоб катувати його електрострумом. Він та інші ув'язнені утримувалися в камерах площею 10 квадратних метрів, по 12-20 осіб у камері.

Ібрагім Олабі, головний адвокат у цій справі, сказав, що чоловіка допитували та катували протягом приблизно 20 днів. Зрештою, його відпустили, і йому вдалося втекти на підконтрольну Україні територію.

Тепер аргентинський суд повинен буде вирішити, чи прийме на розгляд він скаргу, що може тривати кілька місяців.

Якщо аргентинські прокурори приймуть на розгляд позов, це буде перша справа про воєнні злочини Росії в Україні, порушену за межами Європи та США.