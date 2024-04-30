Четыре российских военных из Бурятии получили подозрения за пытки жителей Киевской области
Сотрудники ДБР сообщили о подозрении четырем российским военным из Бурятии, которые пытали жителей Киевской области во время временной оккупации Бучанского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Следователи собрали доказательства причастности четырех военнослужащих из Республики Бурятия (РФ) в нарушениях законов и обычаев войны, в частности, факты пыток и издевательств над украинским гражданским населением.
Как отмечают в ведомстве, в начале марта 2022 года заместитель командира бригады полковник Иван Кий по приказу руководства обустроил в селе Вышеград командный пункт и "изолятор временного содержания" (пыточную - ред.).
В то же время, он поручил своим подчиненным отыскивать патриотически настроенных местных жителей и арестовывать их. При этом он приказал не только охранять задержанных гражданских, но и проводить с ними допросы с применением физического и психологического насилия.
"В настоящее время документально доказано участие в таких противоправных действиях офицера разведывательного отдела штаба капитана Оскара Сытдикова, командира 9 мотострелковой роты 37 бригады лейтенанта Магомеда Магомедова, командира отделения взвода радиоэлектронной разведки бригады сержанта Георгия Раднатарова", - говорится в сообщении.
Данные лица грабили, пытали и унижали украинских граждан.
"Работа по документальному подтверждению противоправных действий других военнослужащих этой бригады продолжается", - сообщили в ДБР.
Фото: четыре военных из Бурятии, причастные к пыткам гражданского населения в Бучанском районе (t.me/DBRgovua)
Пытки украинцев в оккупации
Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления на территории Украины. В частности, они обустроили большое количество застенков, куда помещали мирных жителей за их проукраинскую позицию.
Так, 17 января стало известно, что на территории Харьковской области полиция нашла почти 30 застенков. В частности, в Купянске оккупанты более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей в помещении "изолятора временного содержания" Купянского отдела полиции.
Недавно стало известно, что украинец впервые подал иск о российских пытках в суд Аргентины.
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