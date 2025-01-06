Чотири роки потому. Як будуть затверджувати перемогу Трампа на виборах та чи будуть протести

Конгрес США має остаточно затвердити Дональда Трампа переможцем президентських виборів. Це стане останнім формальним кроком до його президентства перед інаугурацією.

Як буде проходити цей процес та чи є ризик повторення заворушень 2021 року – пояснює РБК-Україна .

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Як відбувається процедура затвердження

Сьогодні у США зберуться конгресмени та сенатори, аби на спільному засіданні Конгресу затвердити результати виборів президента.

З одного боку, це суто формальна процедура, пов'язана зі специфікою виборчої системи. Вибори формально проходять в кожному штаті окремо, де обираються виборники, які потім і обирають власне президента.

Голосування виборників у своїх штатах відбулося 17 грудня минулого року. Після цього їх голоси передають у Конгрес, який під головуванням віце-президента США підраховує голоси колегії виборців та оголошує результати. В ході засідання відбудеться розкриття запечатаних сертифікатів з голосами виборників, які подає кожен штат. Як правило, цей процес триває близько півгодини і проходить спокійно.

З іншого боку, після попередніх виборів, у 2021 році, затвердження переможця призвело до заворушень, штурму Конгресу та навіть людських жертв.

Заворушення 2021 року

На виборах 2020 року Дональд Трамп програв, однак не визнав своєї поразки та заявляв, що Джо Байден "вкрав" у нього перемогу. Більше того, у численних заявах Трамп та його оточення наголошували, що 6 січня 2021 року – це останній шанс скасувати результати листопадових виборів і залишити президентство у своїх руках. Команда Трампа намагалася оскаржити в судах результати виборів у ключових штатах. Також частина прихильників політика намагалася зірвати засідання в Конгресі. І зрештою, на думку Трампа, завадити затвердженню міг тодішній віце-президент Майк Пенс.

Ще напередодні засідання Конгресу Трамп зібрав мітинг за декілька кілометрів від Капітолію на знак протесту проти можливих фальсифікацій результатів виборів.

"Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не поступимося… З нашої країни досить. Ми більше не терпітимемо", – заявив він на мітингу.

Попри те, що Трамп прямо не закликав до штурму, його прихильники близько 14:00 за місцевим часом прорвали кордон охорони навколо Капітолію і увірвалися до будівлі. Серед них були озброєні – сталася стрілянина.

Конгресменів терміново евакуювали на військову базу "Форт Макнейр". Однак віце-президент Майк Пенс залишався в будівлі.

Згодом на тлі суспільного резонансу Трамп закликав своїх прихильників розійтися по домівках і навіть направив Національну гвардію для забезпечення безпеки. За кілька годин сили правопорядку почали відтісняти протестувальників та очистили від них Капітолійський пагорб, де знаходиться Конгрес. У Вашингтоні оголосили комендантську годину. Після цього в будівлю повернулися конгресмени. Що важливо, віце-президент Пенс відмовився йти на поводці у протестуючих і забезпечив затвердження результатів виборів.

Штурм Капітолію відбувся вперше з 1814, коли під час війни його взяли та підпалили британські війська. Під час заворушень у Вашингтоні загинуло 5 людей. Травми отримали щонайменше 50 офіцерів поліції. Було заарештовано 82 осіб, з них 64 – через порушення комендантської години.

ФБР класифікувало ці події як внутрішній тероризм. Учасникам штурму було винесено низку вироків. Кримінальну справу було порушено і щодо Трампа, однак після його перемоги на виборах суд призупинив розгляд справи.

Які уроки влада США винесла з подій 2021 року

Після подій 2021 року Конгрес вніс декілька змін у процес затвердження результатів виборів. Згідно з ухваленими змінами в закон, виконавча влада штатів зобов'язана затвердити результат виборів на своїй території принаймні за шість днів до підрахунку голосів у Конгресі. Затвердження є остаточним, якщо суд штату чи федеральний суд не ухвалить інше рішення.

Законодавці також обмежили право конгресменів щодо заперечення голосів виборників. Це має гарантувати, що жоден натовп, який колись може спробувати знову зірвати затвердження підсумків виборів, не змінить їхній результат. Крім того, закон чітко визначив роль віце-президента в підрахунку голосів як церемоніальну.

На відміну від 2021 року, нинішня перемога Трампа не викликає сумнівів навіть у його найзапекліших критиків. Лідери Демократичної партії заявляють, що не планують перешкоджати затвердженню перемоги Трампа, повідомляє Washington Post. Керівництво демократів навіть не впевнене, що рядові члени партії в Конгресі висловлять символічні заперечення, які вони подавали в минулі роки.

Видання Politico з посиланням на джерела в Конгресі США передбачає, що віце-президент та суперниця Трампа на виборах Камала Гарріс очолить спільне засідання Конгресу для підрахунку голосів виборників точно так, як це робили її попередники, не беручи активної участі в процедурах підрахунку і затвердження. Помічники Гарріс заявили, що вона має намір виконувати свої обов’язки так само, як і всі віце-президенти до неї, частково "тому що це правильно, а також тому що це закон".

Незважаючи на спокійну ситуацію, органи правопорядку – Секретна служба, поліція Капітолію, поліція округу Колумбія та інші служби планують забезпечити заходи такі ж як під час Супербоулу (фінальний матч Національної футбольної ліги, який є головною спортивною подією в США - ред.). Зокрема, навколо Капітолію розміщено вежі спостереження, а також посилено патрулі.

Після затвердження переможця виборів має відбутися інавгурація президента США. Вона пройде 20 січня. В цей же день Дональд Трамп офіційно стане головою держави і нарешті отримає повноваження.