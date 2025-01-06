Четыре года спустя. Как будут утверждать победу Трампа на выборах и будут ли протесты

Как будет проходить этот процесс и есть ли риск повторения беспорядков 2021 года – объясняет РБК-Украина .

СОДЕРЖАНИЕ

Как происходит процедура утверждения

Сегодня в США соберутся конгрессмены и сенаторы, чтобы на совместном заседании Конгресса утвердить результаты выборов президента.

С одной стороны, это чисто формальная процедура, связанная со спецификой избирательной системы. Выборы формально проходят в каждом штате отдельно, где избираются выборщики, которые затем и выбирают собственно президента.

Голосование выборщиков в своих штатах состоялось 17 декабря прошлого года. После этого их голоса передают в Конгресс, который под председательством вице-президента США подсчитывает голоса коллегии выборщиков и объявляет результаты. В ходе заседания состоится вскрытие запечатанных сертификатов с голосами выборщиков, которые подает каждый штат. Как правило, этот процесс длится около получаса и проходит спокойно.

С другой стороны, после предыдущих выборов, в 2021 году, утверждение победителя привело к беспорядкам, штурму Конгресса и даже человеческим жертвам.

Беспорядки 2021 года

На выборах 2020 года Дональд Трамп проиграл, однако не признал своего поражения и заявлял, что Джо Байден "украл" у него победу. Более того, в многочисленных заявлениях Трамп и его окружение отмечали, что 6 января 2021 года – это последний шанс отменить результаты ноябрьских выборов и оставить президентство в своих руках. Команда Трампа пыталась обжаловать в судах результаты выборов в ключевых штатах. Также часть сторонников политика пыталась сорвать заседание в Конгрессе. И в конце концов, по мнению Трампа, помешать утверждению мог тогдашний вице-президент Майк Пенс.

Еще накануне заседания Конгресса Трамп собрал митинг в нескольких километрах от Капитолия в знак протеста против возможных фальсификаций результатов выборов.

"Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не уступим... С нашей страны достаточно. Мы больше не будем терпеть", - заявил он на митинге.

Несмотря на то, что Трамп прямо не призывал к штурму, его сторонники около 14:00 по местному времени прорвали кордон охраны вокруг Капитолия и ворвались в здание. Среди них были вооруженные – произошла стрельба.

Конгрессменов срочно эвакуировали на военную базу "Форт Макнейр". Однако вице-президент Майк Пенс оставался в здании.

Впоследствии на фоне общественного резонанса Трамп призвал своих сторонников разойтись по домам и даже направил Национальную гвардию для обеспечения безопасности. Через несколько часов силы правопорядка начали оттеснять протестующих и очистили от них Капитолийский холм, где находится Конгресс. В Вашингтоне объявили комендантский час. После этого в здание вернулись конгрессмены. Что важно, вице-президент Пенс отказался идти на поводу у протестующих и обеспечил утверждение результатов выборов.

Штурм Капитолия состоялся впервые с 1814 года, когда во время войны его взяли и подожгли британские войска. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли 5 человек. Травмы получили по меньшей мере 50 офицеров полиции. Было арестовано 82 человека, из них 64 – за нарушение комендантского часа.

ФБР классифицировало эти события как внутренний терроризм. Участникам штурма был вынесен ряд приговоров. Уголовное дело было возбуждено и в отношении Трампа, однако после его победы на выборах суд приостановил рассмотрение дела.

Какие уроки власти США извлекли из событий 2021 года

После событий 2021 года Конгресс внес несколько изменений в процесс утверждения результатов выборов. Согласно принятым изменениям в закон, исполнительная власть штатов обязана утвердить результат выборов на своей территории по крайней мере за шесть дней до подсчета голосов в Конгрессе. Утверждение является окончательным, если суд штата или федеральный суд не примет иное решение.

Законодатели также ограничили право конгрессменов по отрицанию голосов выборщиков. Это должно гарантировать, что ни одна толпа, которая когда-то может попытаться снова сорвать утверждение итогов выборов, не изменит их результат. Кроме того, закон четко определил роль вице-президента в подсчете голосов как церемониальную.

В отличие от 2021 года, нынешняя победа Трампа не вызывает сомнений даже у его самых яростных критиков. Лидеры Демократической партии заявляют, что не планируют препятствовать утверждению победы Трампа, сообщает Washington Post. Руководство демократов даже не уверено, что рядовые члены партии в Конгрессе выскажут символические возражения, которые они подавали в прошлые годы.

Издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США предполагает, что вице-президент и соперница Трампа на выборах Камала Харрис возглавит совместное заседание Конгресса для подсчета голосов выборщиков точно так, как это делали ее предшественники, не принимая активного участия в процедурах подсчета и утверждения. Помощники Харрис заявили, что она намерена выполнять свои обязанности так же, как и все вице-президенты до нее, отчасти "потому что это правильно, а также потому что это закон".

Несмотря на спокойную ситуацию, органы правопорядка – Секретная служба, полиция Капитолия, полиция округа Колумбия и другие службы планируют обеспечить меры такие же как во время Супербоула (финальный матч Национальной футбольной лиги, который является главным спортивным событием в США – ред.) В частности, вокруг Капитолия размещены башни наблюдения, а также усилены патрули.

После утверждения победителя выборов должна состояться инаугурация президента США. Она пройдет 20 января. В этот же день Дональд Трамп официально станет главой государства и наконец получит полномочия.