Чотири рекорди. Серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів

Спекотний серпень 2024 року приніс українцям низку температурних рекордів і увійшов до кількох кліматологічних рейтингів - на тлі погодних умов у Києві.
РБК-Україна розповідає, якою саме була погода у столиці впродовж серпня цього року.
Згідно з інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, впродовж серпня 2024 року у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди. Вони припали на період із 25 по 27 серпня.
В цілому ж зазначається, що погодні умови в Києві минулого місяця були спекотними й сухими.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,1°С (що на 2,7°С вище за кліматичну норму).
Крім того, серпень 2024 року посів третє місце у рейтингу найтепліших.
"Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С)", - зазначили експерти.
На додачу цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці.
"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 24 мм, або 43% кліматичної норми", - уточнили в обсерваторії.
Повідомляється також, що:
Середні добові температури серпня 2024 року (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 3 вересня, на території нашої країни - мінлива хмарність.
У південно-східній частині, Харківській області, вдень - також у Кіровоградській та Одеській областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.
На решті території - без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. На сході країни вдень подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Температура в Україні очікується такою:
При цьому в Карпатах температура повітря вночі становитиме 9-14°С, а вдень - 20-25°С.
Прогноз погоди на 3 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, Гідрометцентр попереджає українців про пожежну небезпеку найближчими днями у більшості регіонів.
"3-5 вересня в Україні, крім більшості районів Одеської області та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.
Пожежна небезпека в Україні станом на 5 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені змоделювали "новий Ель-Ніньйо", а також чи загрожує цей кліматичний феномен людству.
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