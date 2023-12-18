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У чотири рази більше, ніж у Чечні. ЗМІ назвали втрати елітної бригади морпіхів РФ в Україні

Понеділок 18 грудня 2023 12:32
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У чотири рази більше, ніж у Чечні. ЗМІ назвали втрати елітної бригади морпіхів РФ в Україні Фото: ЗМІ назвали втрати елітної бригади морпіхів РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З початку повномасштабного вторгнення в Україну 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ втратила щонайменше 234 бійців. Це у чотири рази більше, ніж втрати цього підрозділу за 10 років війни у Чечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC.

Як зазначається, імена 234 загиблих військовослужбовців BBC вдалося встановити спільно з виданням "Медіазона" за відкритими джерелами.

Серед загиблих, як стверджується, не менше 18 офіцерів, у тому числі начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичев, чотири майори та п'ять капітанів.

Після вивчення розташування могил на кладовищах у Примор'ї та сусідніх регіонах журналісти припустили, що реальні втрати бригади вбитими можуть становити близько 470 осіб.

При цьому кількість важкопоранених може становити близько 950 осіб, оскільки на кожного вбитого бійця в ході нинішньої війни припадає по 1,7-2 з тяжкими пораненнями.

Окрім того, у соцмережах родичі заявили про 42 бійці бригади, які зникли безвісти.

Зазначається, що під час вторгнення в Україну морпіхи виконували завдання, які зазвичай покладаються на загальновійськові з'єднання, наприклад, піший штурм позицій противника.

Найбільших втрат вони зазнали у Київській області в перші тижні війни, а також при спробах штурму Вугледара на Донецької області восени 2022 року.

За даними українських військових, саме 155-та бригада брала участь у захопленні Бучі, Ірпеня та Гостомеля і могла бути причетною до вбивств мирного населення.

Як повідомляють ЗМІ, третина втрат 155-ої бригади - мобілізовані. Велика кількість загиблих підтверджується тим, що бригаду почали поповнювати за рахунок колишніх ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони РФ.

Попри високі втрати, російській владі вдається поповнити бригаду, уникаючи її розформування. Вона продовжує бої у районі Вугледару. Востаннє новину про смерть морпіха 155-ї бригади публікували 1 грудня.

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