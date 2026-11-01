UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Чотири райони Києва можуть тимчасово залишитися без води: в чому причина

14:00 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
ілюстративне фото: чотири райони Києва можуть тимчасово залишитися без води (колаж РБК-Україна)

У чотирьох районах Києва у неділю, 1 листопада, знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомляє "Київводоканал", унаслідок ворожої атаки на енергооб’єкти столиці знеструмлено один із водопровідних об’єктів.

Через це спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.

Нагадаємо, у Києві вранці 1 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Причина - наслідки постійних обстрілів РФ енергооб'єктів столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДАКиївЕлектроенергіяВодопостачанняВійна в УкраїніВідключеня світла