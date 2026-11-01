Четыре района Киева могут временно остаться без воды: в чем причина

Как сообщает "Киевводоканал", в результате вражеской атаки на энергообъекты столицы обесточен один из водопроводных объектов.

Из-за этого наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Давление в сети станет стабилизироваться после восстановления электропитания объекта. Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время.

Обновлено 14:30

Водоснабжение правобережной части Киева возобновлено. Водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме.

Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.