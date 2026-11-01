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Четыре района Киева могут временно остаться без воды: в чем причина

14:00 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
иллюстративное фото: четыре района Киева могут временно остаться без воды (коллаж РБК-Украина)

В четырех районах Киева в воскресенье, 1 ноября, снижено давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщает "Киевводоканал", в результате вражеской атаки на энергообъекты столицы обесточен один из водопроводных объектов.

Из-за этого наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Давление в сети станет стабилизироваться после восстановления электропитания объекта. Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время.

Обновлено 14:30

Водоснабжение правобережной части Киева возобновлено. Водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме.

Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.

Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Причина - последствия постоянных обстрелов РФ энергообъектов столицы.

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